Салат «Лето» с перцем и сыром! Вкуснейший, легкий и много овощей

Салат «Лето» с болгарским перцем! Вкуснейший, легкий и много овощей! Этот яркий и сочный салат станет отличным дополнением к повседневному меню. Сочетание свежих овощей, сыра и яиц делает его сытным, но при этом легким – идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса.
Ингредиенты:
- Болгарский перец – 250 г
- Огурец свежий – 250 г
- Сыр твердых сортов – 150 г
- Морковь – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – по вкусу
- Чеснок — по вкусу
- Зелень свежая – небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Болгарский перец нарезать соломкой, огурец крупно. Яйца, сваренные вкрутую, и сыр натереть на средней терке или нарезать как вам нравится. Морковь измельчить на мелкой терке.
- Все подготовленные ингредиенты аккуратно смешать в салатнице, посолить, поперчить по вкусу. Заправить майонезом с чесноком и тщательно перемешать. Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!
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