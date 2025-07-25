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25 июля 2025 в 11:15

Салат «Лето» с перцем и сыром! Вкуснейший, легкий и много овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Лето» с болгарским перцем! Вкуснейший, легкий и много овощей! Этот яркий и сочный салат станет отличным дополнением к повседневному меню. Сочетание свежих овощей, сыра и яиц делает его сытным, но при этом легким – идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса.

Ингредиенты:

  • Болгарский перец – 250 г
  • Огурец свежий – 250 г
  • Сыр твердых сортов – 150 г
  • Морковь – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Чеснок — по вкусу
  • Зелень свежая – небольшой пучок
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  1. Болгарский перец нарезать соломкой, огурец крупно. Яйца, сваренные вкрутую, и сыр натереть на средней терке или нарезать как вам нравится. Морковь измельчить на мелкой терке.
  2. Все подготовленные ингредиенты аккуратно смешать в салатнице, посолить, поперчить по вкусу. Заправить майонезом с чесноком и тщательно перемешать. Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили летний салат с картошкой и йогуртом! Вкуснятина из простецких продуктов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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