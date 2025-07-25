Салат «Лето» с перцем и сыром! Вкуснейший, легкий и много овощей

Салат «Лето» с перцем и сыром! Вкуснейший, легкий и много овощей

Салат «Лето» с болгарским перцем! Вкуснейший, легкий и много овощей! Этот яркий и сочный салат станет отличным дополнением к повседневному меню. Сочетание свежих овощей, сыра и яиц делает его сытным, но при этом легким – идеальный вариант для быстрого и полезного перекуса.

Ингредиенты:

Болгарский перец – 250 г

Огурец свежий – 250 г

Сыр твердых сортов – 150 г

Морковь – 100 г

Яйца – 3 шт.

Майонез – по вкусу

Чеснок — по вкусу

Зелень свежая – небольшой пучок

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Болгарский перец нарезать соломкой, огурец крупно. Яйца, сваренные вкрутую, и сыр натереть на средней терке или нарезать как вам нравится. Морковь измельчить на мелкой терке. Все подготовленные ингредиенты аккуратно смешать в салатнице, посолить, поперчить по вкусу. Заправить майонезом с чесноком и тщательно перемешать. Перед подачей украсить мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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