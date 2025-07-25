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25 июля 2025 в 10:12

Россиянам пообещали резкое падение цен на популярный корнеплод

Экономист Байгузина предрекла снижение цен на картофель в России в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе в России может подешеветь картофель, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина. По ее словам, цена по сравнению с июнем и июлем может упасть вдвое — до 50 рублей за 1 кг.

В августе 2025 года ожидаются изменения в ценах на различные группы товаров первой необходимости. Будет сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Картофель может подешеветь почти вдвое, с 100 до 50 рублей за 1 кг, — отметила экономист.

Однако россиян ждет повышение цен на мясо — на 3–4%. Это связано с увеличением спроса и сезонностью производства.

Ранее сообщалось, что минимальные розничные цены на арбузы по состоянию на середину июля 2025 года снизились в России на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Цены на дыни у ретейлеров остаются на прошлогоднем уровне — 99 рублей за килограмм.

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