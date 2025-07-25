Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 08:45

Лотос — многолетник для пруда, бочки или домашнего выращивания!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лотос — многолетник для пруда, бочки или домашнего выращивания! Лотос (Nelumbo) — удивительный цветок, который можно выращивать как в садовом водоеме, так и в домашних условиях. Это древнее растение с крупными ароматными цветами и округлыми листьями считается символом чистоты и духовного просветления во многих культурах.

Особенности выращивания

  • Для сада: требует водоема или бочки глубиной 30–70 см с илистым дном.
  • Для дома: можно выращивать в больших контейнерах (от 50 л) с водой.
  • Предпочитает полное солнце (не менее 6 часов в день).
  • Зимует в непромерзающем водоеме или в прохладном помещении.

Популярные виды

  • Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) — розовые цветы.
  • Лотос желтый (Nelumbo lutea) — кремово-желтые соцветия.

Растение зацветает на 2-3 год после посадки, цветение продолжается с июля по август. Листья лотоса имеют уникальное свойство — они всегда остаются чистыми благодаря особой поверхности. В России лотос внесен в Красную книгу, поэтому приобретать посадочный материал следует только в специализированных питомниках с документами.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

многолетники
цветы
сады
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калининград начали вытеснять с туристической карты
Русскую баню предложили признать культурным наследием страны
Малолетний ребенок выпил опасную жидкость и попал в реанимацию
Россиянам пообещали резкое падение цен на популярный корнеплод
Живущий в Польше украинец пожаловался на неприязнь к иммигрантам
Стоматолог развеял популярный миф про чистку зубов
Хаматова оказалась не нужна Западу и возвращается? Что ее ждет в России
Вор забрался в дом и начал рассматривать спящую голышом женщину
ФСБ раскрыла группу мошенников, обокравших россиян на 200 млн рублей
Что такое строительный консалтинг и почему это выгодно инвестору
Сколько стоит доехать из Москвы и Петербурга до Екатеринбурга по M-12
Стало известно о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ
Россиянам объяснили феномен популярности мистических телешоу
Медведицу-людоедку тайно выпустили в немецком парке
Почти 40 рейсов задержали в сочинском аэропорту
Десятки тысяч россиян остались без света из-за украденного кабеля
Блогер рассказал, чем опасна вера в «магию»
Исполнители теракта в «Крокусе» решили побороть страх с помощью мефедрона
В Госдуме собираются устроить демографический прорыв за счет сел
Уфимец решил привлечь внимание бывшей девушки необычным способом
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.