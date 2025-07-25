Лотос — многолетник для пруда, бочки или домашнего выращивания! Лотос (Nelumbo) — удивительный цветок, который можно выращивать как в садовом водоеме, так и в домашних условиях. Это древнее растение с крупными ароматными цветами и округлыми листьями считается символом чистоты и духовного просветления во многих культурах.

Особенности выращивания

Для сада: требует водоема или бочки глубиной 30–70 см с илистым дном.

Для дома: можно выращивать в больших контейнерах (от 50 л) с водой.

Предпочитает полное солнце (не менее 6 часов в день).

Зимует в непромерзающем водоеме или в прохладном помещении.

Популярные виды

Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) — розовые цветы.

Лотос желтый (Nelumbo lutea) — кремово-желтые соцветия.

Растение зацветает на 2-3 год после посадки, цветение продолжается с июля по август. Листья лотоса имеют уникальное свойство — они всегда остаются чистыми благодаря особой поверхности. В России лотос внесен в Красную книгу, поэтому приобретать посадочный материал следует только в специализированных питомниках с документами.

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