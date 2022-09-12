Бывший офицер ФСБ признался в краже биткоинов на 187 млн рублей Бывший офицер ФСБ признался в краже биткоинов на 187 млн рублей у хакера из Сызрани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин признал вину в особо крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант». Офицеру инкриминируют хищение у подследственного хакера биткоинов на 187 млн рублей. Потерпевший свой срок в один год ограничения свободы уже фактически отбыл, офицеру же грозит до 10 лет колонии.

Под следствие бывший замначальника отдела регионального ФСБ попал в феврале этого года. Тогда было установлено, что подполковник и другие неустановленные лица с 18 апреля по 7 декабря 2021 года совершили хищение у подследственного 68,5 единицы биткоинов, общая стоимость которых на момент хищения составляла не менее 187 383 318 рублей.

Жертвой офицера ФСБ стал хакер из Сызрани, который с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров, похищая оттуда в том числе пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам и другим платежным средствам. После задержания кибермошенник добровольно предоставил пароли, объяснив, как работает система, после чего сотрудник УФСБ и похитил биткоины. Сам хакер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и приговорен к году ограничения свободы.

Перед очередным продлением ему содержания под стражей подполковник в отставке полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК и предложил дать показания на соучастников махинаций. Прокуратура заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, однако военный суд в Москве отказался освобождать Демина, продлив его содержание в СИЗО до 1 декабря 2022 года. Суд предположил, что, выйдя на свободу, Демин задействует связи для противодействия следствию и примет меры для сокрытия похищенных средств.

Ранее сообщалось, что в США экстрадировали россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников и задержанного в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу США. Издание The Wall Street Journal написало, что россиянина обвиняют в отмывании денег для группировки киберпреступников, называющей себя Ryuk, за что он получил вознаграждение в размере $400 тысяч биткоинами. Предполагается, что 4 октября начнётся рассмотрение его дела жюри присяжных. Если Дубников будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.