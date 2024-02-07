Бывший продюсер Анны Asti и Лолиты разбился насмерть на байке Экс-продюсер Анны Asti и Лолиты Аглицкий погиб в ДТП на Бали

Фото: Социальные сети

Георгий Аглицкий

Российский продюсер Георгий Аглицкий, который работал с Анной Asti, Лолитой и Скриптонитом, погиб в ДТП на Бали, сообщает aif.ru. По словам его подруги Екатерины, мужчина разбился на байке. Обстоятельства аварии неизвестны.

Гоша был моим коллегой, с которым мы работали вместе два года. Все, что я знаю, это то, что он разбился. Обстоятельства мне неизвестны, — сообщила Екатерина.

Знакомые Аглицкого подчеркнули, что его родители хотят кремировать тело сына на Бали. Они также организовали сбор помощи родным погибшего продюсера.

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай ранее сообщила, что сбила российского байкера во время отдыха на Бали. По ее словам, она ехала на машине за детьми в школу и в какой-то момент под ее колесами оказался мотоцикл. Айза рассказала, что дорога к учебному заведению оказалась настолько узкой, что для того, чтобы пропустить встречное авто, ей пришлось сдавать назад. Она подчеркнула, что в результате аварии никто не пострадал, у байка было сломало крыло. Ситуацию с поломкой она решила при помощи денежной компенсации.

До этого французский актер и режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле. Он проводил тренировку по вождению байка на севере Франции и потерял управление. Кассовиц получил серьезные травмы и был госпитализирован.