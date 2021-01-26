Бывший главный санитарный врач РФ Евгений Беляев умер на 84-м году жизни

https://static.news.ru/photo/bcb60c34-5fd2-11eb-8ddc-fa163e074e61_660.jpg Евгений Беляев Фото: rospotrebnadzor.ru

Скончался бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев. Он ушёл из жизни в возрасте 83 лет.

О кончине Беляева сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Причины смерти заслуженного врача РФ не уточняются.

С именем Евгения Николаевича связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России, отмеченные проведением коренных реформ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период глубоких политических, экономических и социальных преобразований, происходивших в стране в конце 80-х — начале 90-х годов XX столетия, — говорится в сообщении.

Беляев являлся академиком Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации. С 1990 года занимал пост главного государственного врача сначала РСФСР, а затем и Российской Федерации, оставив эту должность в 1996 году. С 1996 по 2013 год мужчина возглавлял кафедру социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы с курсом основ лабораторного дела Медико-профилактического факультета последипломного профессионального образования ММА (ныне Первый МГМУ) им. Сеченова.

За годы профессиональной деятельности Евгений Беляев был отмечен рядом государственных наград, среди которых орден «Знак Почёта» в 1971 году. Звание заслуженного врача РФ было присвоено ему в 2002 году.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался на 65-м году жизни. Политик умер после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига).

Пост зампреда кабмина и руководителя аппарата правительства Приходько занимал в 2013–2018 годах, после этого работал первым замом руководителя аппарата правительства. В января 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил его своим помощником.