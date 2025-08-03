Бюджетно и сытно: эти оладьи с кабачком и фаршем легко заменят ужин

Бюджетно и сытно: эти оладьи с кабачком и фаршем легко заменят ужин

Кабачково-мясные оладьи — это сочные золотистые котлетки с хрустящей корочкой, где нежность кабачка идеально сочетается с насыщенным вкусом мясного фарша. Эти оладьи легко заменят ужин!

Для приготовления натрите 1 средний кабачок (около 300 г), слегка отожмите сок, смешайте с 300 г любого фарша, добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. муки, мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно вымесите массу до однородности — она должна быть достаточно плотной, но не крутой. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой порции теста, формируя оладьи толщиной 1–1,5 см. Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые оладьи получаются невероятно сочными внутри с аппетитной хрустящей поверхностью, где чувствуется и сладость кабачка, и пикантность мясного фарша. Подавайте со сметаной или чесночным соусом — это бюджетно, сытно и очень вкусно.

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