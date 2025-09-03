Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:00

Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом: вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом! Этот свежий и питательный салат — идеальный вариант для полезного обеда или лёгкого ужина. Нежная куриная грудка, хрустящий айсберг и пикантный маринованный огурец в сливочной заправке — просто, вкусно и очень полезно!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриная грудка — 300 г
  • Йогурт греческий — 150 г
  • Лук зелёный — 2 стебля
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Укроп — 2 ст. л.
  • Огурец маринованный — 40 г
  • Салат айсберг — 100 г
  • Сыр пармезан — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Айсберг порвите руками, маринованный огурец нарежьте соломкой, зелёный лук и укроп мелко порубите. Лук репчатый нашинкуйте полукольцами и замочите на 5 минут в ледяной воде, чтобы убрать горечь.
  2. В салатнице смешайте курицу, овощи и зелень. Заправьте греческим йогуртом, добавьте оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте, сверху посыпьте тёртым пармезаном.

Ранее мы готовили салат «Казань» — король праздничного стола! Говядина и 4 простых продукта.

салат
курица
овощи
огурец
простой рецепт
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.