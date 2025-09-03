Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом: вкусный рецепт для похудения

Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом! Этот свежий и питательный салат — идеальный вариант для полезного обеда или лёгкого ужина. Нежная куриная грудка, хрустящий айсберг и пикантный маринованный огурец в сливочной заправке — просто, вкусно и очень полезно!

Ингредиенты (на 2 порции)

Куриная грудка — 300 г

Йогурт греческий — 150 г

Лук зелёный — 2 стебля

Лук репчатый — 1/2 шт.

Укроп — 2 ст. л.

Огурец маринованный — 40 г

Салат айсберг — 100 г

Сыр пармезан — 2 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Айсберг порвите руками, маринованный огурец нарежьте соломкой, зелёный лук и укроп мелко порубите. Лук репчатый нашинкуйте полукольцами и замочите на 5 минут в ледяной воде, чтобы убрать горечь. В салатнице смешайте курицу, овощи и зелень. Заправьте греческим йогуртом, добавьте оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте, сверху посыпьте тёртым пармезаном.

Ранее мы готовили салат «Казань» — король праздничного стола! Говядина и 4 простых продукта.