Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом: вкусный рецепт для похудения

Быстрый салат с курицей и греческим йогуртом! Этот свежий и питательный салат — идеальный вариант для полезного обеда или лёгкого ужина. Нежная куриная грудка, хрустящий айсберг и пикантный маринованный огурец в сливочной заправке — просто, вкусно и очень полезно!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Куриная грудка — 300 г
- Йогурт греческий — 150 г
- Лук зелёный — 2 стебля
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Укроп — 2 ст. л.
- Огурец маринованный — 40 г
- Салат айсберг — 100 г
- Сыр пармезан — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности (20–25 минут), остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Айсберг порвите руками, маринованный огурец нарежьте соломкой, зелёный лук и укроп мелко порубите. Лук репчатый нашинкуйте полукольцами и замочите на 5 минут в ледяной воде, чтобы убрать горечь.
- В салатнице смешайте курицу, овощи и зелень. Заправьте греческим йогуртом, добавьте оливковое масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте, сверху посыпьте тёртым пармезаном.
