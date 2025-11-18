Быстрый посол горбуши: готовлю нежную рыбу с луком и пряностями для бутербродов

Эта слабосоленая горбуша — настоящая палочка-выручалочка для любителей красной рыбы. Нежная текстура, тонкий баланс соли и сладости, аромат лаврового листа и перца — все это достигается простым способом без длительного приготовления. Идеальный вариант для бутербродов, салатов или как самостоятельная закуска.

Готовлю я так: 1,5 кг горбуши очищаю от чешуи, удаляю внутренности и нарезаю на стейки толщиной около 2 см. Смешиваю 4 столовые ложки соли с 2 столовыми ложками сахара — это классическая пропорция для слабосоленой рыбы. В эмалированную или стеклянную посуду укладываю рыбу слоями, пересыпая каждый слой солевой смесью, добавляю лавровый лист, душистый перец и полукольца одной луковицы. Оставляю при комнатной температуре на 10 часов, затем переставляю в холодильник. Через сутки рыба готова к употреблению — она получается в меру соленой и сохраняет свою нежную текстуру.

