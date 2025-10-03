Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут. Нежный и влажный шоколадный пирог! Техника пропитки холодным молоком создаёт эффект муссовой текстуры, а шелковистая глазурь довершает этот десертный шедевр.
Ингредиенты для теста
- Масло сливочное — 50 г
- Какао-порошок — 50 г
- Сахар — 70 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука пшеничная — 40 г
- Молоко — 80 мл
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л. (для сковороды)
Для пропитки и глазури
- Молоко холодное — 100 мл
- Шоколад тёмный — 80 г
- Сливки 33% — 50 мл
Приготовление
- Растопите масло с какао и сахаром на водяной бане. Остудите, добавьте яйцо и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Смажьте сковороду маслом, вылейте тесто. Накройте крышкой, готовьте на минимальном огне 15–17 минут.
- Готовый пирог равномерно проколите вилкой, медленно влейте холодное молоко. Для глазури растопите шоколад со сливками, полейте пирог. Охладите перед подачей. Совет: для аромата добавьте в тесто щепотку корицы и молотого кардамона.
