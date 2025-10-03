Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут

Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут

Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут. Нежный и влажный шоколадный пирог! Техника пропитки холодным молоком создаёт эффект муссовой текстуры, а шелковистая глазурь довершает этот десертный шедевр.

Ингредиенты для теста

Масло сливочное — 50 г

Какао-порошок — 50 г

Сахар — 70 г

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 40 г

Молоко — 80 мл

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л. (для сковороды)

Для пропитки и глазури

Молоко холодное — 100 мл

Шоколад тёмный — 80 г

Сливки 33% — 50 мл

Приготовление

Растопите масло с какао и сахаром на водяной бане. Остудите, добавьте яйцо и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Смажьте сковороду маслом, вылейте тесто. Накройте крышкой, готовьте на минимальном огне 15–17 минут. Готовый пирог равномерно проколите вилкой, медленно влейте холодное молоко. Для глазури растопите шоколад со сливками, полейте пирог. Охладите перед подачей. Совет: для аромата добавьте в тесто щепотку корицы и молотого кардамона.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.