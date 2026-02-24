Зимняя Олимпиада — 2026
Быстрая юфка с сыром на сковороде. Начинка — два сыра с зеленью. Готовится за 10 минут и радует вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Правильно обжаренная юфка дает идеальный контраст: снаружи — хрустящая, слоистая, чуть маслянистая корочка, а внутри — сочная, парящая, обильно наполненная плавящимся сыром и свежей зеленью.

Для блюда беру упаковку готового теста юфка (или тонкого лаваша) — обычно это 4-5 больших листов. 400 граммов сыра фета разминаю вилкой в крошку. 200 граммов твердого сыра (например, гауда или сулугуни) натираю на крупной терке. Пучок петрушки и укропа мелко рублю. В миске смешиваю оба вида сыра и зелень. Если фета не очень соленая, можно добавить щепотку соли. Теперь беру один лист теста. Если он очень большой, можно разрезать пополам. Распределяю по центру листа вдоль полоску сырной начинки (около 3-4 столовых ложек). Края теста слегка подгибаю с длинных сторон, а затем плотно сворачиваю рулетом от себя. Кончик можно слегка смазать водой или яйцом, чтобы он не развернулся. Таким же образом готовлю остальные рулеты. В большой сковороде разогреваю смесь сливочного и растительного масла (по 1-2 ст. л.). Выкладываю рулеты швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Готовые рулеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, затем нарезаю на порционные куски по 3-4 см. Подаю сразу, пока сыр внутри теплый и тягучий.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
