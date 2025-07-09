Быстрая лазанья с лососем! Обалденный ужин за 30 минут и меньше!

Быстрая лазанья с лососем! Обалденный ужин за 30 минут и меньше!

Быстрая лазанья с лососем — нежность в каждом слое! Эта лазанья — настоящее спасение, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на долгое приготовление. Нежное филе лосося, сливочный соус с зеленью и легкая кислинка лимона создают потрясающую гармонию вкусов. А главное — готовится все буквально за полчаса!

Начнем с подготовки ингредиентов. Филе лосося (250 г) режем на небольшие кусочки, сбрызгиваем соком половинки лимона, солим и перчим по вкусу. Зеленый горошек (250 г) бланшируем в кипящей воде 2-3 минуты, затем откидываем на дуршлаг. Укроп и базилик мелко рубим — у нас должно получиться около 3 столовых ложек зелени.

Теперь готовим сливочную основу. В блендере смешиваем охлажденные сливки (120 мл), зерненый творог (100 г), большую часть подготовленной зелени, соль и перец до получения однородной массы. Соус должен быть достаточно густым, но при этом текучим.

Собираем лазанью. В форму для запекания, слегка смазанную оливковым маслом (10 г), выкладываем слой сухих листов лазаньи (они не требуют предварительного отваривания). Затем распределяем половину лосося, посыпаем частью горошка и поливаем третью сливочного соуса. Повторяем слои еще раз, завершаем пластами лазаньи и оставшимся соусом.

Посыпаем тертым твердым сыром (50 г) и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Готовность определяем по румяной сырной корочке и мягкости пасты — она должна легко протыкаться вилкой.

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