Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 21:00

Быстрая лазанья с лососем! Обалденный ужин за 30 минут и меньше!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая лазанья с лососем — нежность в каждом слое! Эта лазанья — настоящее спасение, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на долгое приготовление. Нежное филе лосося, сливочный соус с зеленью и легкая кислинка лимона создают потрясающую гармонию вкусов. А главное — готовится все буквально за полчаса!

Начнем с подготовки ингредиентов. Филе лосося (250 г) режем на небольшие кусочки, сбрызгиваем соком половинки лимона, солим и перчим по вкусу. Зеленый горошек (250 г) бланшируем в кипящей воде 2-3 минуты, затем откидываем на дуршлаг. Укроп и базилик мелко рубим — у нас должно получиться около 3 столовых ложек зелени.

Теперь готовим сливочную основу. В блендере смешиваем охлажденные сливки (120 мл), зерненый творог (100 г), большую часть подготовленной зелени, соль и перец до получения однородной массы. Соус должен быть достаточно густым, но при этом текучим.

Собираем лазанью. В форму для запекания, слегка смазанную оливковым маслом (10 г), выкладываем слой сухих листов лазаньи (они не требуют предварительного отваривания). Затем распределяем половину лосося, посыпаем частью горошка и поливаем третью сливочного соуса. Повторяем слои еще раз, завершаем пластами лазаньи и оставшимся соусом.

Посыпаем тертым твердым сыром (50 г) и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Готовность определяем по румяной сырной корочке и мягкости пасты — она должна легко протыкаться вилкой.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

лазанья
рецепты
кулинария
продукты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.