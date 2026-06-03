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03 июня 2026 в 15:18

Был уверен, что это испортит мясо, но ошибся. Теперь готовлю так каждую неделю

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю рецепты, где минимум продуктов, а результат — вау. Вот один из них: мясо получается сочным, а корочка — хрустящей.

Ингредиенты

Фарш — 500 г, яйца — 5 шт., лук — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу, масло для жарки — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я смешал фарш с мелко рубленным луком, солью и перцем. Сформировал лепешки и обжарил их на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны. Тем временем взбил 5 яиц с щепоткой соли. Убавил огонь, вылил яйца прямо на мясо в сковороду, накрыл крышкой и ждал 5–7 минут. Самое сложное — не открывать крышку раньше времени, чтобы яйца остались нежными. Подаю сразу, посыпав зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Считал, что пять яиц просто утопят фарш, но на сковороде случилась магия — масса стала воздушной и нежной, как суфле, но с хрустящей корочкой. Меня удивило, что лук не чувствуется отдельно, а дает сок, который пропитывает каждую котлетку. Советую подавать с ложкой сметаны — вкус раскрывается ярче.

Проверено редакцией
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мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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