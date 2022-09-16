Бузову раскритиковали за хайп на стоимости ее нового особняка Пользователи соцсетей раскритиковали Бузову за хайп на стоимости ее нового особняка в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что стала обладательницей трехэтажного элитного особняка недалеко от Сочи стоимостью 100 млн рублей, однако эксперты отметили, что артистка завысила цену в три раза, реальная стоимость дома — 35 млн. Пользователи соцсетей обвинили Бузову в хвастовстве и погоней за хайпом, пишет INFOX.ru

Как сообщает издание, покупку также прокомментировала супермодель и телеведущая Наталья Водянова. Она удивилась тому, что настолько дорогой дом обошелся Бузовой всего в 35 млн рублей, тогда как ее квартира в московских Хамовниках площадью 70 кв. м стоила 70 млн рублей. Она утверждает, что рассказала об этом не для хвастовства, а для сравнения цен на московскую недвижимость со всей остальной страной. Кроме того, она похвалила Бузову, заявив, что очень уважает самостоятельных женщин.

В конце июля Ольга Бузова участвовала в мероприятии VK Fest. Она появилась на сцене в усыпанном блестками костюме, выполненном в леопардовом стиле. Зрителей не впечатлил «разорванный» комбинезон, и они обрушились на нее с критикой: «Жесть, реально стремный костюм, сними его», «Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дёшево выглядеть — это смешно», «Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка».