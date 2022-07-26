«Ну найми ты уже стилиста!»: в Сети высмеяли леопардовый наряд Бузовой Зрители раскритиковали откровенный наряд Бузовой на VK Fest в леопардовом стиле

Публика раскритиковала наряд Ольги Бузовой, в котором она появилась на VK Fest. Зрителей не впечатлил «разорванный» и усыпанный блёстками комбинезон поющей ведущей с животным принтом, пишет StarHit.

Критика в адрес бывшей ведущей «Дома-2» появилась в соцсетях. «Жесть, реально стрёмный костюм, сними его», «Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дёшево выглядеть — это смешно», «Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка», пишут в комментариях пользователи.

Сама Бузова пока не отреагировала на критику, зато сразу после выступления поделилась впечатлениями с поклонниками.

Сегодня уже в пятый раз открывала фестиваль музыки от VK! Спасибо за любовь, поддержку и доверие. Именно ради этого выступления, и чтобы не нарушать традицию, я всю ночь ехала на машине, а потом на трёх самолетах через два континента добиралась до вас аж 28 часов, — написала телеведущая, добавив, что всё это «мелочи» по сравнению с возможностью увидеться со зрителями.

VK Fest стартовал 23 июля 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Фестиваль в столице открыла телеведущая и певица Ольга Бузова.