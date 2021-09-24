Бутина попадёт в Госдуму по чужому мандату

Сотрудница RT Мария Бутина, которая баллотировалась в Госдуму от партии «Единая Россия», пройдёт в нижнюю палату парламента, несмотря на то что не смогла получить мандат. От своего кресла в её пользу отказался губернатор Кировской области Игорь Васильев. Об этом сообщила она сама журналистам РИА Новости.

Бутина избиралась по региональному списку «ЕР» в Кировской области, как и местный губернатор.

Да, губернатор шёл первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу, — объяснила она.

В Кировской области «ЕР» набрала 29,54% голосов. Это один из худших результатов для партии в стране. По количеству набранных партией голосов в парламент должен был пройти только первый человек из регионального списка — губернатор.

В ходе кампании Бутину требовали снять с выборов, так как у неё в собственности облигации иностранных компаний. Однако ЦИК отказалась делать это.

Бутина — бывшая помощница сенатора Александра Торшина и активистка, продвигавшая легализацию оружия. В 2018 году её арестовали в США по обвинению в сговоре с целью работы российским агентом без уведомления прокуратуры. Обвиняемая сотрудничала со следствием и вернулась в РФ в 2019 году. Сейчас она работает на государственном телеканале RT.