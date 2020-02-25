https://static.news.ru/photo/d147f190-579e-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина попытается помочь возвращению на родину россиянки Олеси Красиловой, задержанной в Испании по запросу США.

По словам Бутиной, случай Красиловой, как и её собственный, стал одним из эпизодов «охоты» на россиян за рубежом. При этом для задержания и объявления «шпионом» западным силовикам достаточного всего одного критерия — наличия паспорта гражданина РФ.

Бутина спрогнозировала дальнейшее развитие событий с Красиловой: после экстрадиции в США её некоторое время будут держать в следственном изоляторе, а затем предложат пойти на сделку со следствием. Затем, в зависимости от её решения, последуют суд присяжных или вынесение приговора.

Но я надеюсь, до этого не дойдёт, и с неё будут сняты все обвинения. Экстрадиции тоже можно избежать, посмотрим, как будут развиваться события, — сказала Бутина сайту «КП-Новосибирск».

Чтобы не попадать в подобные ситуации, она посоветовала россиянам прислушаться к рекомендации МИД и не выезжать за рубеж. По словам Марии, в России достаточно мест для отдыха.

Красилова была задержана 14 февраля в аэропорту на испанском острове Тенерифе. Её вменяют сговор с целью кражи биометрических данных, а также оказания влияния на функции правительства США в отношении приёма беженцев.

Как писал ранее NEWS.ru, по американским законам россиянке грозит до пяти лет лишения свободы. В течение 45 дней власти США должны представить испанским властям все необходимые документы для её выдачи. Красилова с экстрадицией не согласна.