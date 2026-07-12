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12 июля 2026 в 08:42

Бутерброды больше не в чести: этот банановый хлеб с тмином и сыром — новый король завтрака

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь удивить гостей чем-то необычным? Пеки этот хлеб. Он пахнет специями, а внутри — тягучий сыр.

Ингредиенты

Для хлеба: бананы — 3 шт. (спелых), яйца — 2 шт., сливочное масло — 50 мл, тмин — 1 ч. л., мука — 225 г, разрыхлитель — 25 г, сыр чеддер — 50 г.

Для подачи: прошутто (или бекон) — 40 г, яйца пашот — 6 шт.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220 °C. В миске разминаю бананы вилкой в кашу, добавляю яйца и растопленное масло, перемешиваю. Тем временем смешиваю муку, разрыхлитель и тмин. Вливаю жидкую часть в сухую, замешиваю тесто — оно будет густым и липким. Добавляю тертый чеддер, перемешиваю лопаткой.

Выливаю тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправляю в духовку на 25 минут до золотистой корочки. Пока хлеб печется, варю яйца пашот в кипятке с уксусом — для идеальной текучести. Готовый хлеб остужаю, режу на ломти, сверху кладу прошутто и пашот. Лучше есть теплым, пока сыр еще тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня особенно порадовал контраст — сладость банана отлично оттеняет солоноватый сыр и тмин. Рекомендую подавать ломтик горячим, с яйцом пашот сверху — это бомбический завтрак, который держит сытость до обеда.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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