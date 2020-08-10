Burger King призвал клиентов заказывать еду онлайн «отвратительным» роликом

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Burger King решил мотивировать клиентов заказывать еду через приложения по доставке, показав, насколько нелицеприятные вещи происходят в ресторанах по ночам.

Бразильское подразделение компании выпустило ролик, в котором показало, как посетители дерутся, разбрасывают еду, падают. В одном заведении Burger King гости волокут мужчину и выкидывают его за дверь, в другом люди сооружают пирамиду из вопперов вокруг мужчины в бессознательном состоянии, в третьем один из клиентов умывается в автомате с напитками.

Также на кадрах видно, как в ресторан заходят обнажённые люди, посетители катаются на стульях, ругаются. Нарезка стилизована под съёмки с камер видеонаблюдения и ролики со смартфонов. Но, как пишет ZDNet, несмотря на постановочные кадры, создаётся впечатление, что всё это происходит в реальности.

В конце видео Burger King предлагает заказывать еду через приложения Rappi, Uber Eats и iFood. В компании считают, что доставка ― это лучшее, что может получить гость, избежав ужасов традиционных ресторанов быстрого питания.

Ранее «Ростелеком-Solar» изучила 17 мобильных приложений для заказа еды и выявила самые незащищённые из них. По данным специалистов, злоумышленникам сложнее взломать сервисы на Android, чем на iOS. Первое место Android-рейтинга разделили сразу три приложения: Black Star Burger, Pizza Hut и KFC. Каждое получило по 4,1 балла. Наименее защищёнными оказались Starbucks (2,4) и «Якитория» (2,1). Меньше всех баллов набрало приложение «Макдоналдса» — у него всего 1,1.

«Яблочным» пользователям повезло меньше всего, так как половина iOS-версий не набрала даже одного балла. Почти во всех из них, как отмечают эксперты, встречаются критические уязвимости. Наиболее защищённым оказалось приложение «Тануки» (2,9). А вот на последнем месте вновь оказался «Макдоналдс» с 0,3 балла.

Слабым местом большинства приложений оказался небезопасный алгоритм хеширования. Это означает, что киберпреступники смогут легко подобрать пароль к аккаунту и взломать приложение. Специалисты также отметили, что около половины приложений хранят пароли в незашифрованном виде. Кроме того, слабый алгоритм шифрования, который встречается почти во всех сервисах, позволяет хакерам перехватывать данные. Например, о банковской карточке пользователя, писал NEWS.ru.