Бурекасы с рыбой — странная закуска или хит на вашем столе?

Этот рецепт бурекасов — отличный способ удивить гостей или разнообразить повседневный обед. Сочная начинка из сардин, оливок и вареного яйца отлично сочетается с хрустящим слоеным тестом. Готовятся пирожки быстро и легко, что делает их идеальным вариантом для пикника или вечеринки.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Слоеное тесто — 250 г
- Сардины консервированные — 1 банка
- Яйцо вареное — 1 шт.
- Желток куриного яйца — 1 шт. (для смазывания)
- Оливки без косточек — 50 г
- Зеленый лук — 4–5 перьев
Приготовление:
- Для начинки измельчите сардины, оливки и вареное яйцо в блендере до однородной массы.
- Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в начинку, тщательно перемешайте.
- Раскатайте слоеное тесто в два прямоугольных рулета.
- Равномерно распределите начинку по поверхности теста и аккуратно сверните рулеты.
- Нарежьте рулеты на небольшие порционные кусочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Смажьте каждую заготовку взбитым желтком, чтобы получить красивую золотистую корочку.
- Выпекайте при температуре 200 градусов около 20 минут до румяной корочки.
- Готовые бурекасы немного остудите и подавайте к столу.
Это блюдо понравится любителям пикантных и сытных закусок, которые не требуют много времени на приготовление. Попробуйте этот рецепт и оцените легкость и вкус!
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.