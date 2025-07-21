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21 июля 2025 в 20:08

Бурекасы с рыбой — странная закуска или хит на вашем столе?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт бурекасов — отличный способ удивить гостей или разнообразить повседневный обед. Сочная начинка из сардин, оливок и вареного яйца отлично сочетается с хрустящим слоеным тестом. Готовятся пирожки быстро и легко, что делает их идеальным вариантом для пикника или вечеринки.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Слоеное тесто — 250 г
  • Сардины консервированные — 1 банка
  • Яйцо вареное — 1 шт.
  • Желток куриного яйца — 1 шт. (для смазывания)
  • Оливки без косточек — 50 г
  • Зеленый лук — 4–5 перьев

Приготовление:

  1. Для начинки измельчите сардины, оливки и вареное яйцо в блендере до однородной массы.
  2. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в начинку, тщательно перемешайте.
  3. Раскатайте слоеное тесто в два прямоугольных рулета.
  4. Равномерно распределите начинку по поверхности теста и аккуратно сверните рулеты.
  5. Нарежьте рулеты на небольшие порционные кусочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Смажьте каждую заготовку взбитым желтком, чтобы получить красивую золотистую корочку.
  7. Выпекайте при температуре 200 градусов около 20 минут до румяной корочки.
  8. Готовые бурекасы немного остудите и подавайте к столу.

Это блюдо понравится любителям пикантных и сытных закусок, которые не требуют много времени на приготовление. Попробуйте этот рецепт и оцените легкость и вкус!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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