Булочки со сгущенкой, где начинка не вытекает: хитрый способ защипки, начинка остается внутри

Пуховые булочки с вареной сгущенкой — это десерт, который покоряет с первого кусочка: мягкое, воздушное, как облако, тесто и густая, тягучая карамельная начинка, которая остается внутри и не вытекает даже при надкусывании.

Главный секрет — в правильной защипке: после того как вы положили начинку, защипните края теста, а затем скрутите их в плотный жгут (как косичку) по всей длине. Этот способ создает многослойный замок, который даже при сильном нагреве не даст начинке выйти.

Для теста смешайте 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 50 г сахара, щепотку соли и 10 г сухих дрожжей. Замесите мягкое тесто, дайте ему подойти в тепле 1,5 часа. Разделите на шарики, каждый раскатайте в лепешку, в центр положите чайную ложку вареной сгущенки, защипите края. Дайте расстояться 20 минут, смажьте желтком с молоком и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяного цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испекла пирожки по этому рецепту. Они получились воздушными, а начинка действительно осталась внутри. Особенно вкусно их есть теплыми.

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