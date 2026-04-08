08 апреля 2026 в 11:30

Булочки «Первый снег» с творогом и кокосовой стружкой — белоснежные, нежные, с легким тропическим акцентом

Беру творог, яйца, кокосовую стружку и совсем немного муки — и через полчаса на столе румяные воздушные булочки, которые тают во рту и пахнут ванилью и кокосом. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака с чашкой чая или для уютного семейного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: белоснежная сахарная шапка, нежный, пористый мякиш с легкой кокосовой ноткой, а внутри — маленькие островки творожной нежности.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г кокосовой стружки, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 г сливочного масла, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Добавьте половину кокосовой стружки, перемешайте. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте в оставшейся кокосовой стружке.

Выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти булочки остаются мягкими даже на следующий день и дарят ощущение зимней сказки в любое время года.

3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Забудьте о творожных пасхах с изюмом. Эта — с какао и шоколадом, нежнее и тает во рту. Необычный рецепт на Пасху
Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных завитушек с яблоком — нежнее и воздушнее
Готовлю вместо магазинных сдобных булок — эти творожные «Карамельки» с цукатами и ванилью получаются мягкими, влажными и исчезают мгновенно
Итальянский пасхальный кулич — панеттоне: нежный и воздушный, тает во рту
Мария Левицкая
М. Левицкая
