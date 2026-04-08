08 апреля 2026 в 14:04

Погода в Москве в четверг, 9 апреля: ждать ли ночных заморозков и снега

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 9 апреля, в течение суток ожидаются дождь и мокрый снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 9 апреля

В Москве завтра, 9 апреля, днем воздух прогреется только до +9 градусов.

«В четверг, 9 апреля, будет облачная погода. Местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. Температура в Москве ночью — от −1 до +1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. Температура днем в Москве — от +2 до +4 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с, днем местами с порывами до 16 м/с. Местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни в российской столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега.

«Во второй части недели ожидается ощутимое понижение температуры в темное время суток до −5 градусов, образуется гололедица, в дневные часы — не выше +6 градусов. Ежедневно прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя, а во второй половине семидневки — переходящие в заряды мокрого снега и даже „чистого“ снега», — рассказал синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −3 градусов.

«9 апреля будет облачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, в начале ночи местами порывы до сильного. Температура днем — от +4 до +6 градусов. Температура воздуха ночью — от −3 до −-1 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в среду, 8 апреля, в Северной столице днем ожидается от +3 до +5 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Сильных осадков не ожидается. Прогнозируется ясная погода в течение суток. Влажность воздуха ожидается около 65%. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России

Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия

Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Иван Смирнов
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

