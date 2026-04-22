22 апреля 2026 в 17:45

Булочки как пух без заморочек — замесила за полчаса, а тают во рту лучше бисквита

Эти булочки — настоящий домашний хит, когда хочется мягкой и ароматной выпечки без сложных шагов. Благодаря удачному сочетанию молока и сливочного масла тесто получается воздушным, пористым и нежным, как бисквит.

Ингредиенты:

  • молоко — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • мука — 400–450 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром и оставьте на 10 минут — появятся пузырьки. Добавьте яйцо и соль, затем постепенно вмешивайте муку. Когда масса станет густой, добавьте мягкое масло и замесите гладкое, эластичное тесто.

Накройте миску и оставьте в тепле на час — тесто должно хорошо подняться. После этого обомните его, сформируйте небольшие шарики и выложите на противень с пергаментом.

Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до золотистой корочки. Булочки получаются невероятно мягкими, ароматными и вкусными даже без начинки — идеальны к чаю или кофе.

Ранее сообщалось, что эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок.

ФАС ответила по поводу удаления российского аналога Telegram из App Store
Общество
ФАС ответила по поводу удаления российского аналога Telegram из App Store
Гендиректору «Эксмо» Капьеву не стали предъявлять обвинения
Общество
Гендиректору «Эксмо» Капьеву не стали предъявлять обвинения
Жарю шампиньоны и мешаю с корейской морковкой — кушать подано. Обалденный салат съедают за один присест
Общество
Жарю шампиньоны и мешаю с корейской морковкой — кушать подано. Обалденный салат съедают за один присест
Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Общество
Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
Азия
Таможня КНР раскрыла масштаб падения поставок российского мороженого
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

