Булочки как пух без заморочек — замесила за полчаса, а тают во рту лучше бисквита

Эти булочки — настоящий домашний хит, когда хочется мягкой и ароматной выпечки без сложных шагов. Благодаря удачному сочетанию молока и сливочного масла тесто получается воздушным, пористым и нежным, как бисквит.

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 70 г;

сухие дрожжи — 8 г;

мука — 400–450 г;

сливочное масло — 50 г;

соль — щепотка.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи с сахаром и оставьте на 10 минут — появятся пузырьки. Добавьте яйцо и соль, затем постепенно вмешивайте муку. Когда масса станет густой, добавьте мягкое масло и замесите гладкое, эластичное тесто.

Накройте миску и оставьте в тепле на час — тесто должно хорошо подняться. После этого обомните его, сформируйте небольшие шарики и выложите на противень с пергаментом.

Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до золотистой корочки. Булочки получаются невероятно мягкими, ароматными и вкусными даже без начинки — идеальны к чаю или кофе.

Ранее сообщалось, что эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок.