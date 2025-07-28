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28 июля 2025 в 06:36

Буйное цветение круглый год: эта техника — просто находка для дачника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Контейнерное озеленение — идеальное решение для тех, кто хочет яркий цветник без особых хлопот. Растения в горшках и кашпо цветут обильнее, реже болеют и позволяют легко менять композиции. Этот метод особенно хорош для небольших участков, балконов и террас.

Выбирайте объемные контейнеры с дренажными отверстиями и универсальный грунт. Комбинируйте три типа растений: высокие (канны, декоративные злаки), средние (петунии, пеларгонии) и ампельные (лобелия, сурфиния). Подкармливайте раз в две недели комплексным удобрением и не забывайте о поливе. На зиму морозостойкие многолетники можно прикопать в саду вместе с горшком. С такой техникой ваш мини-сад будет цвести с мая по октябрь, требуя лишь 10 минут внимания в день.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

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сады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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