16 января 2026 в 23:01

Бросьте эти семена в апреле и забудьте: цветы сами взойдут, вырастут и зацветут к вашему приезду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы хотите посеять цветы в апреле и спокойно уехать с дачи на пару месяцев, вам нужны самые выносливые и неприхотливые однолетники, которые способны прорасти в прохладной почве и долго обходиться без полива.

Идеальным выбором станет календула (ноготки). Ее семена отлично переносят возвратные заморозки, всходят дружно и быстро. После появления всходов календула развивает мощную корневую систему, которая помогает ей добывать влагу из глубоких слоев почвы. Она будет медленно расти, дожидаясь вашего возвращения, а к середине лета обязательно зацветет яркими оранжевыми или желтыми цветами.

Второй беспроигрышный вариант — космея. Ее крупные семена также сеют в апреле прямо в грунт. Она не боится холода, засухи и бедных почв. Пока вас нет, космея сформирует ажурные кусты, а к июлю-августу покроется облаком изящных «ромашек».

Бросьте эти семена в апреле и забудьте. Эти цветы сами взойдут, вырастут и зацветут к вашему следующему приезду.

Ранее был назван цветок, который можно посеять в снег и получить яркую клумбу в конце мая.

