16 января 2026 в 13:28

Этот цветок — секрет старых садоводов: его редко встретишь на участках, а он цветет все лето

Существует цветок, который незаслуженно обходят вниманием многие дачники. Это вербена бонарская. Этот цветок — секрет старых садоводов. Его редко встретишь на участках, а он цветет все лето, не требуя подкормок.

Вербена придает саду уникальный, воздушный и слегка экзотический вид, выделяя его среди других. Но главные ее достоинства — потрясающая неприхотливость и длительное, обильное цветение. С июля и до самых заморозков вербена выпускает высокие (до 1,5 метра), тонкие, но невероятно прочные цветоносы, увенчанные ажурными соцветиями-зонтиками из мелких сиренево-фиолетовых цветков.

Она создает в саду эффект парящего, прозрачного облака, которое красиво колышется на ветру, пропускает свет и не затеняет другие растения. Вербена бонарская феноменально засухоустойчива, привлекает в сад бабочек и пчел, не болеет и не требует подкормок. Она предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву.

Ранее был назван цветок, который можно посадить прямо в сугроб — взойдет сам, когда сойдет снег.

