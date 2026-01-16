Атака США на Венесуэлу
Спатифиллум капризничает зимой? Раскрываем секреты спасения «женского счастья»

Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press
Зимой любимый спатифиллум нередко теряет привлекательность: листья желтеют, кончики сохнут, а цветы выглядят неряшливо. Причина чаще всего проста — избыточный полив. Но не стоит расстраиваться: вернуть растению здоровый вид вполне реально, если скорректировать уход и вовремя принять меры.

Главное — перестать заливать цветок. Зимой ему нужно меньше влаги: важно, чтобы грунт пересыхал сверху, а в нижней части горшка, где находятся корни, сохранялась умеренная влажность. Если листья уже пожелтели, аккуратно обрежьте их под корень. Для восстановления почвы полезно добавить специальное удобрение, например «Цимус» в сухом виде.

Чтобы помочь растению нарастить корни, приготовьте питательный раствор: в литре отстоянной воды комнатной температуры размешайте чайную ложку «Превикура», половину чайной ложки «Аминоцимуса» и немного янтарной кислоты (на кончике ножа). Вносите смесь под корень раз в две недели, чередуя с «Фитоспорином» (5 мл на 1 л воды). Параллельно следите за влажностью воздуха: поставьте рядом увлажнитель и регулярно опрыскивайте растение. Через месяц заботливого ухода спатифиллум вновь порадует вас пышной зеленью и красивыми цветами.

Ранее сообщалось, что этот необычный кактус без колючек способен радовать бутонами многократно, если создать ему правильные условия. Секрет в имитации природных циклов — перепадов температуры, уровня освещения и периодов покоя.

