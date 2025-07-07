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07 июля 2025 в 09:00

Брокколи, которую вы полюбите! Идеальная запеканка с курицей и яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брокколи, которую вы полюбите! Идеальная запеканка с курицей и яйцом — это отличный способ полюбить этот полезный овощ даже тем, кто обычно его не ест. Сочетание нежного куриного филе, брокколи и сливочной заливки с сыром создаёт вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Запеканка легко готовится и впишется в любой рацион.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Брокколи — 300–400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Сливки 15–20% — 200 мл
  • Соль и специи — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте кусочками среднего размера, брокколи разделите на соцветия, промойте и обсушите. Выложите курицу и брокколи в форму для запекания, равномерно распределите, посолите и поперчите по вкусу.
  2. В миске взбейте сливки с яйцами и тёртым сыром, добавьте соль и по желанию мускатный орех. Залейте сливочно-яичной смесью курицу с брокколи, чтобы покрыть ингредиенты равномерно.
  3. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180°C, и запекайте около 40 минут до золотистой корочки и готовности.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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