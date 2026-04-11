Бризоль могу готовить хоть каждый вечер — пусть не пугает название. Рецепт простейший!

Изысканное французское название скрывает за собой потрясающе простую технику. Бризоль — это не конкретный рецепт, а принцип: любой базовый ингредиент, запеченный в яйце.

Что понадобится

Свиной карбонад (корейка) — 300 г, яйца — 3 шт., чесночный порошок — 0,5 ч. л., соль, молотый черный перец — по вкусу, растительное масло — 1–2 ст. л.

Как готовлю

Мясо нарезаем поперек волокон на ломтики толщиной около 1 см. Каждый кусок помещаем между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбиваем до состояния тонкого пласта.

Получившиеся отбивные с обеих сторон приправляем солью, перцем и чесночным порошком, слегка втирая специи, и оставляем на 5 минут.

В отдельной миске слегка взбиваем яйца вилкой до однородности, но без пены. На сковороде, размер которой соответствует отбивной, разогреваем немного масла на среднем огне.

Вливаем порцию взбитого яйца (примерно 1/3), быстро распределяем по дну и сразу кладем сверху один пласт мяса. Жарим на умеренном огне 2–3 минуты, пока яйцо не «схватится».

Затем аккуратно переворачиваем широкой лопаткой и готовим еще 1–2 минуты с другой стороны. Таким же образом готовим оставшиеся порции. Подаем бризоль горячим, дополнив свежими овощами, зеленью или легким соусом на основе йогурта.

Дмитрий Демичев
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
