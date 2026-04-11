В еще одном городе Украины введут трудовую повинность Власти Киева намерены ввести трудовую повинность для местных жителей

Власти Киева намерены ввести трудовую повинность для местных жителей, сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на источники. Причиной такой инициативы стала нехватка рабочих рук в украинской столице.

Предполагается, что жители Киева будут участвовать в общественно полезных работах. Издание отмечает, что в этом планируют задействовать безработных и переселенцев, студентов, самозанятых и пенсионеров до 70 лет.

Ранее стало известно, что в Одессе введут трудовую повинность: трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет будут привлекать к строительству и ремонту укрытий, а также к другим общественным работам. Такое распоряжение на днях подписала исполняющая обязанности главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная.

До этого издание «Страна.ua» сообщило, что власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации при введении фиксированных сроков службы. В публикации говорится, что существующие проблемы, включая уклонение от мобилизации, наличие отсрочек и коррупционные схемы, затрудняют формирование системы ротации военнослужащих.