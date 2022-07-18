Бренд-шеф поделилась секретом приготовления говяжьей вырезки Бренд-шеф Любимова поделилась секретом приготовления говяжьей вырезки

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Чтобы приготовить сочную говяжью вырезку, необходимо придерживаться ряда правил: соблюдать нужный температурный режим, время приготовления и правильно выбирать посуду, рассказала «Газете.Ru» бренд-шеф интернет-магазина кухонной утвари Надежда Любимова. Как отметила специалист, самое важное — не передержать мясо, иначе даже самая лучшая вырезка станет жесткой.

Заранее достаньте мясо из холодильника, чтобы оно было полностью комнатной температуры. Перемотайте кусок ниткой — так у вашего куска мяса будет равномерная толщина, а значит, оно будет приготовлено равномерно. И обязательно пользуйтесь термометром для мяса или гриля, чтобы следить за температурным режимом — он здесь действительно важен, — сказала шеф.

Любимова советует после приготовления сразу не разрезать мясо, а дать ему постоять минут 10. Также, по ее словам, большое значение имеет посуда, в которой будет готовиться говяжья вырезка. Для этих целей лучше всего подойдут чугунная сковорода или специальный противень для гриля. При этом запекать нужно начинать при высокой температуре, которая даст мясу корочку, а затем уже — при низкой температуре под закрытой крышкой.

В Росстандарте ранее рассказали о создании формулы идеального шашлыка. Так, для приготовления шашлыка по ГОСТу необходимо использовать мясо категорий А и Б. Сами кусочки не должны содержать излишнее количество жира, но и его отсутствие также нежелательно. Идеальный вариант — оборачивание шашлыка в специальную жировую сетку, благодаря чему мясо станет достаточно сочным. Что касается специй и приправ, то в ведомстве советуют добавлять в куриный шашлык карри, а в говяжий — кориандр.