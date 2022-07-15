Назван состав идеального шашлыка В Росстандарте создали технологию идеального шашлыка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росстандарте рассказали о создании формулы идеального шашлыка. В ведомстве отмечают, что ранее был утвержден новый национальный стандарт «Шашлык мясной. Технические характеристики», в результате чего были установлены требования к качеству, безопасности и маркировке шашлыка для его дальнейше продажи. В результате нововведений технологи создали технологию идеального шашлыка, сообщает «МК».

Шашлык пользуется большим спросом, при этом на уровне ГОСТов к его приготовлению ранее не предъявлялось конкретных требований, — отметила директор Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова.

Сообщается, что новый стандарт распространяется на шашлык из трех основных видов мяса: курицы, свинины и баранины. Мясо должно состоять из определенных частей туши, и в нем не должно быть костей. Сами кусочки должны быть одинакового размера и весить от 50 до 70 граммов. Также они должны быть перемешаны с пряностями и специями, и содержать лук и маринад.

Для приготовления шашлыка по ГОСТу необходимо использовать мясо категорий А и Б. Сами кусочки не должны содержать излишнее количество жира, но и его отсутствие также нежелательно. Идеальный вариант — оборачивание шашлыка в специальную жировую сетку, благодаря чему мясо станет достаточно сочным. Что касается специй и приправ, то в ведомстве советуют добавлять в куриный шашлык карри, а в говяжий — кориандр. Также потребуется наличие черного, красного или белого перца, согласно рецепту.

Кроме этого, в ГОСТе прописаны и другие требования к шашлыку: внешний вид, цвет, запах, вкус, вид на срезе. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 января 2023 года.

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