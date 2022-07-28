Браузер Tor снова запретили в России

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В Ленинском районном суде Саратова удовлетворили требования местной прокуратуры по делу о блокировке браузера Tor в России, сообщает «Интерфакс». Ранее Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту The Tor Project на территории РФ. Адвокат «лукового» браузера Екатерина Абашина отмечала, что решение об отмене блокировки было принято еще 19 мая, однако РКН «неприлично сильно затянул с разблокировкой».

Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены, — заявили в суде.

Сайт Tor позволяет пользователям устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт на территории РФ на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на ресурсе информации о средствах доступа к запрещенному в России контенту.

По данным Роскомсвободы, пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров. Впоследствии в официальном блоге Tor подтвердили блокировку.