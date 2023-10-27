Борис Джонсон заявил, что переквалифицируется Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что станет телеведущим на GB News

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующего года присоединится к телеканалу GB News в качестве ведущего и обозревателя авторской политической программы. На телеканале отметили, что экс-премьер создаст и представит новую передачу, «демонстрирующую мощь Британии во всем мире».

Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News. Я представлю этот замечательный новый телеканал. Мои взгляды без прикрас на все: <...> как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами, — заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон во время последнего визита на Украину получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко. Степень называется Doctor Honoris Causa, уточнило издание. Вуз присуждает данную ученую степень, учитывая заслуги соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению.