Джонсон стал почетным доктором Львовского университета Sky News: бывший премьер Британии стал почетным доктором Львовского университета

Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время последнего визита на Украину, сообщает телеканал Sky News. Степень называется Doctor Honoris Causa, уточнило издание.

По его данным, вуз присуждает данную ученую степень, учитывая заслуги соискателя, даже в том случае, если он не имел прямого отношения к учебному заведению.

Sky News также показал снимки с церемонии награждения, на которых Джонсон одет в черный плащ и шляпу. 8 сентября стало известно,что Борис Джонсон прибыл в Киев, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Политик опубликовал совместное фото, назвав Джонсона своим другом. Он поблагодарил его за поддержку и «энергию».

Ранее стало известно,что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл 8 сентября в Киев. Обэтом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Политик опубликовал совместное фото, назвав Джонсона своим другом. Он поблагодарил его за поддержку и «энергию». Украинский президент отметил, что Джонсон поддерживал Киев с момента начала конфликта. По его словам, бывший премьер Великобритании помогает Украине защищаться от России.