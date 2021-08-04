Бонусные знания: как официальное образование сосуществует с «серым»

Почти 60% учителей в России занимаются репетиторством, еще 17% планируют заняться этим ремеслом — таковы результаты исследования, проведённого образовательной компанией Maximum Education. Львиная доля педагогов занимаются подготовкой к ЕГЭ или ОГЭ, а также подтягивают учащихся по школьной программе. Таким образом, констатируют эксперты, в стране параллельно существуют две системы образования. NEWS.ru выяснял, почему в российской школе подчас уже мало чему учат, и дополнительные знания приходится «добирать» за отдельную плату.

«Работаем на репетиторов»

У десятиклассника Максима из Ульяновска сразу три репетитора. Парень — не из отстающих, учится в хорошей, по местным меркам, школе. Но его родители уверены: без дополнительной подготовки их сын вряд ли сможет успешно сдать Единый государственный экзамен и поступить в вуз.

Нам учителя сами открытым текстом говорят: школьная программа не обеспечивает поступление в университет. Поэтому две трети одноклассников Макса занимаются дополнительно — одни ходят на курсы, другие нанимают репетиторов, — объясняет в разговоре с NEWS.ru мама школьника Ирина.

Фактически её слова подтверждает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. Согласно результатам опроса, проведённого возглавляемой ей организацией, каждый четвёртый сдававший ЕГЭ в 2021 году пользовался услугами репетиторов, а 72% выпускников занимались в онлайн-школах или на платных курсах. При этом ежемесячные расходы на подготовку к экзамену в зависимости от региона могут составлять от 2,5 тысячи до 24 тысяч рублей. По этой причине Маркс даже предложила ввести специальные образовательные сертификаты для оплаты курсов, в том числе онлайн, по подготовке к Единому госэкзамену за счёт государства для детей из социально незащищённых слоев населения.

Мама Максима из Ульяновска говорит, что «с мужем вынуждены работать на образование сына». По её словам, ежемесячно из семейного бюджета на дополнительные занятия приходится выкладывать около 20 тысяч рублей — внушительная для региона сумма, с учётом того, что средняя зарплата в Ульяновской области едва превышает 30 тысяч рублей.

Схожая история у Елены Кисловой из Башкирии.

У меня два сына, два года занятий с репетиторами. В классе из 30 человек к услугам репетиторов не прибегали лишь три ребёнка, — рассказала женщина.

По мнению доктора технических наук, профессора, автора Telegram-канала «Наука и университеты» Евгения Белого, сегодня следует признать, что в стране по сути дела функционируют две параллельные системы образования: государственная система общего бесплатного образования и коммерческая образовательная система, которая призвана устранять недоработки государственного образования.

По его мнению, многие учителя не заинтересованы давать на школьных уроках необходимый объём знаний, ведь за партами находятся не просто учащиеся, по сути, это — потенциальные потребители репетиторских услуг этих же учителей:

До обеда они сидят в школьном классе на уроке, например, Марины Константиновны, но если правильно мотивировать родителей, то после обеда эта же Марина Константиновна уже в качестве репетитора будет заниматься с некоторыми из учеников, — говорит Белый.

Собеседник NEWS.ru также отметил, что сегодняшний школьный учитель, как правило, не несёт ни моральной, ни материальной ответственности за результаты своего труда, потому как все его огрехи в итоге исправляет репетитор.

«Школа вам не нянька»

Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Профессиональное сообщество сегодня раскололось в вопросе репетиторства. Одни полагают, что школа вполне позволяет подготовиться к поступлению в вуз, другие же уверены, что без дополнительных занятий это едва ли не лотерея.

Как рассказала NEWS.ru школьный педагог Татьяна Лыкова, подготовка к ЕГЭ не входит в школьную программу. Она утверждает: это особый тип заданий, их нужно уметь выполнять:

Например, моя дочь сдавала шесть экзаменов. К иностранному языку готовилась сама, без репетитора, всегда имела пятёрку по этому предмету. Но сдала его хуже, чем, например, историю, к которой почти не готовилась. Вот поэтому нужны репетиторы, — говорит она.

Когда сын перешёл в девятый класс элитной школы, нам каждый учитель сказал — мол, если вы хотите, чтобы дети поступили в хорошие вузы, то думайте уже сейчас о репетиторах, делится с NEWS.ru доцент одного из вузов Санкт-Петербурга Людмила Лисишникова.

Нам открытым текстом заявили, что школа вам не нянька. А сейчас в школах уже с первого класса говорят эту фразу родителям. Работая в вузе, я могу сразу сказать, что этого студента просто готовили к ЕГЭ, а вот у этого — были прекрасные учителя, — пояснила собеседница издания.

Впрочем, эксперты не видят в нынешней ситуации ничего удивительного — всё, как водится, вновь упирается в экономику. Так, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, кандидат экономических наук Светлана Сазанова уверена: школьное образование необходимо, поскольку по всем предметам невозможно нанять репетиторов. В то же время в разговоре с NEWS.ru она призвала не драматизировать ситуацию, но и «не ждать чего-то особенного от учителя, получающего 14 500 рублей».

Увлечение репетиторами является больше данью моде и особенностями отношения родителей — такого мнения придерживаются отдельные эксперты. По мнению доцента Уральского государственного экономического университета Константина Юрченко, невозможность, неготовность или нежелание уделять больше времени обучению детей чаще приводит к решению «заплатить и не заморачиваться».

Плюс к этому в некоторых кругах родители реально «меряются» суммами, затраченными на дополнительное образование детей. Эффект репетиторства, безусловно, есть, но он переоценен. Наконец, это традиционный рынок с асимметричной информацией: не пойдёшь, а вдруг чего-то важного недополучишь? Пошёл и не преуспел — всякое бывает, не судьба, — указал Юрченко.

Преподаватель одного из вузов в Поволжье, пожелавшая сохранить инкогнито, пояснила NEWS.ru — произошло то, что и должно было произойти на фоне низкой заработной платы:

Учителя сегодня в школе не работают. Они там подрабатывают. Дефицит педагогов очень благоприятно сказывается на том, что смена школы для учителя сегодня не проблема. Оставшиеся в школах репетиторствуют все. Готова познакомиться с идеальными идеалистами, работающими за эту зарплату, про которую доказывали с удивительной энергичностью, что она «достойная», - сообщил собеседник NEWS.ru.

Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

В этом смысле любопытным выглядят результаты исследования, проведённого онлайн-школой Skysmart об отношении к государственному школьному образованию. Выяснилось, что 72% родителей не отдали бы детей в общеобразовательную школу, если бы государство предоставляло финансовые сертификаты на обучение. При этом лишь 10% опрошенных довольны качеством «государственного» образования, больше половины указали, что школа не «прививает любовь к процессу обучения». 65% респондентов заявили об отсутствии в школе индивидуального подхода в обучении, 46% родителей назвали учебную нагрузку неадекватной. Кроме того, 40% родителей пожаловались на питание в школе, а 49% — на охрану учебного заведения.

Пандемия коронавирусной инфекции явилась лишь катализатором развития репетиторских услуг. Произошедший, пусть и временный, переход школ на дистанционную форму работы продемонстрировал во многих случаях тотальную неготовность последних эффективно работать в изменившихся условиях. Согласно данным сервиса Profi.ru, с начала эпидемии резко увеличился спрос на услуги репетиторов: число заказов на сервисе услуг возросло на 140%. При этом наибольшей популярностью пользуются занятия с репетитором по математике, английскому и русскому языкам. По оценкам Института образования Высшей школы экономики, теневой рынок репетиторских услуг в России составляет около 30 млрд рублей.

На этом фоне российская школа, к сожалению, стремительно превращается в самое слабое звено. О произошедшей тотальной дискредитации школьного образования фактически говорит и кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн. По его мнению, бесплатная школа сегодня нужна лишь по трём причинам: «Во-первых, сделать так, чтобы кто-то работал уборщицами и кассирами. Во-вторых, занять чем-то детей, пока родители на работе. В-третьих, бесплатно научить детей грамотности — писать, читать, считать. Всё, больше незачем».