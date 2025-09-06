Бомбический шоко-пирог: быстрый десерт к чаю и кофе

Бомбический шоко-пирог! Настоящий праздник для любителей шоколада! Этот торт сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и готовится всего за 30 минут. Идеален к чаю, кофе или как самостоятельный десерт — исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

Мука — 2,5 стакана

Сахар — 2 стакана

Какао — 5 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Соль — щепотка

Яйца — 2 шт.

Молоко — 1 стакан

Кипяток — 1 стакан

Масло растительное — 150 мл

Приготовление

Смешайте все сухие ингредиенты в миске. В другой емкости взбейте яйца с молоком, маслом и кипятком. В два приема соедините жидкую и сухую смеси, тщательно перемешивая до гладкости. Вылейте тесто в форму с пергаментом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Готовность проверяйте зубочисткой.

