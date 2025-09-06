Бомбический шоко-пирог: быстрый десерт к чаю и кофе

Бомбический шоко-пирог! Настоящий праздник для любителей шоколада! Этот торт сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и готовится всего за 30 минут. Идеален к чаю, кофе или как самостоятельный десерт — исчезает со стола мгновенно!
Ингредиенты
- Мука — 2,5 стакана
- Сахар — 2 стакана
- Какао — 5 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Ванилин — на кончике ножа
- Соль — щепотка
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 1 стакан
- Кипяток — 1 стакан
- Масло растительное — 150 мл
Приготовление
- Смешайте все сухие ингредиенты в миске. В другой емкости взбейте яйца с молоком, маслом и кипятком. В два приема соедините жидкую и сухую смеси, тщательно перемешивая до гладкости.
- Вылейте тесто в форму с пергаментом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Готовность проверяйте зубочисткой.
Ранее мы готовили творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога.