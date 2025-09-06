Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 07:00

Бомбический шоко-пирог: быстрый десерт к чаю и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бомбический шоко-пирог! Настоящий праздник для любителей шоколада! Этот торт сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и готовится всего за 30 минут. Идеален к чаю, кофе или как самостоятельный десерт — исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Мука — 2,5 стакана
  • Сахар — 2 стакана
  • Какао — 5 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — щепотка
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 1 стакан
  • Кипяток — 1 стакан
  • Масло растительное — 150 мл

Приготовление

  1. Смешайте все сухие ингредиенты в миске. В другой емкости взбейте яйца с молоком, маслом и кипятком. В два приема соедините жидкую и сухую смеси, тщательно перемешивая до гладкости.
  2. Вылейте тесто в форму с пергаментом и выпекайте 25–30 минут при 180 °C. Готовность проверяйте зубочисткой.

Ранее мы готовили творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога.

кофе
чай
пироги
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
