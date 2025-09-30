Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:11

Энергия на нуле? Эти опасные привычки мешают вам чувствовать себя хорошо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянная усталость часто становится следствием повседневных привычек, которые незаметно истощают энергетические ресурсы организма. Эти действия кажутся безобидными, но их систематическое повторение приводит к значительному снижению жизненного тонуса. Понимание механизмов их влияния позволяет эффективно восстановить энергию и улучшить качество жизни.

Пропуск завтрака лишает организм необходимых питательных веществ для запуска метаболизма. Обезвоживание даже на 1–2% снижает когнитивные функции и физическую выносливость. Постоянная многозадачность перегружает нервную систему и приводит к психическому истощению. Нерегулярный сон нарушает циркадные ритмы и процессы восстановления организма. Чрезмерное употребление кофе вызывает резкие колебания энергии и приводит к обратному эффекту. Секрет сохранения бодрости заключается в соблюдении режима дня, сбалансированном питании и своевременном отдыхе. Простые изменения в распорядке дня помогают значительно повысить уровень энергии и продуктивности.

Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут времени.

