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22 июля 2025 в 19:10

Болтунья с секретом: яичница с помидорами, которую все хвалят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если думаете, что яичница — это скучно, попробуйте этот вариант. Болтунья с помидорами — лёгкий, нежный и очень быстрый завтрак, который готовится за 10 минут и нравится даже тем, кто не любит яйца. Рецепт простой, но впечатляет своим вкусом и подачей. Сохраняйте и готовьте уже завтра.

Почему вам понравится этот рецепт?

Эта болтунья получается сливочной, воздушной и красиво смотрится на тарелке. Помидоры придают блюду свежесть и яркий вкус, а укроп делает его по-настоящему летним. Вы можете менять дополнения — добавить свежие овощи, зелень или даже кусочки сыра. Экспериментируйте, и каждое утро будет по-новому вкусным.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Яйца — 3 шт.
  • Цельное молоко — 50 мл (можно заменить на сливки)
  • Сливочное масло — 30 г
  • Помидоры черри — 4 шт.
  • Укроп — 2 веточки
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить яичницу-болтунью с помидорами

1. Подготовьте ингредиенты

Яйца используйте свежие, желательно домашние — с ярким желтком. Помидоры помойте и обсушите. Укроп тоже вымойте и обсушите. Помидоры можно заменить на обычные сладкие томаты.

2. Смешайте яйца

Вбейте яйца в миску и перемешайте вилкой до однородности. Не взбивайте — лишние пузырьки воздуха здесь не нужны.

3. Добавьте молоко

Влейте молоко и снова перемешайте. Это сделает болтунью мягче и вкуснее. Посолите, поперчите.

4. Разогрейте сковороду

Поставьте сковороду на средний огонь, растопите на ней сливочное масло. Именно оно придаёт блюду нежный сливочный вкус и ореховый аромат.

5. Жарьте болтунью

Вылейте яичную смесь в сковороду. Когда по краям начнёт схватываться, перемешайте лопаткой. Готовьте на среднем огне, постоянно перемешивая, около 4 минут. Болтунья должна оставаться мягкой и кремовой — не пересушивайте.

6. Подача

Разрежьте черри пополам, выложите их рядом с яичницей на тарелку и украсьте укропом. Подавайте горячей.

Советы

  • Для ещё более нежной текстуры замените молоко на сливки
  • Не используйте растительное масло — оно делает болтунью тяжёлой
  • Добавляйте любимые овощи или тёртый сыр, чтобы разнообразить вкус

Эта яичница-болтунья станет вашим любимым завтраком — быстро, красиво и вкусно. Попробуйте приготовить и поделитесь впечатлениями с близкими. Приятного аппетита!

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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