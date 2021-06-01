Россияне следят за своими детьми в соцсетях

https://static.news.ru/photo/97fe434e-c2d7-11eb-9306-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины россиян признались, что регулярно разговаривают со своими детьми про безопасное поведение в Интернете, 44% опрошенных родителей рассказали, что следят за их страницами в соцсетях. Это стало известно благодаря опросу, проведённому специалистами социальной сети «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe.

51% опрошенных регулярно говорят со своими детьми про безопасное поведение в Интернете, 35% — затрагивали эту тему пару раз, а 14% признались, что никогда не поднимали эти темы с детьми, говорится в исследовании.

Выяснилось, что 45% родителей контролируют время, которое их дети проводят в Сети, 39% опрошенных разрешают свободно пользоваться Интернетом и только 16% категорически против этого.

Многие родители признались также, что дружат или поддерживают общение со своими детьми в соцсетях. Так, 44% опрошенных рассказали, что просто следят за страницами своих детей, оставляют лайки и комментарии к публикациям, 32% состоят в семейных группах или общих чатах, и только 24% респондентов не общаются со своими детьми через соцсети.

40% родителей сообщили, что рады, когда их ребёнок общается в соцсетях с друзьями, при этом многие выразили желание, чтобы дети меньше времени играли, смотрели ролики блогеров, мультфильмы или спорили в комментариях.

Только 29% опрошенных родителей заявили, что не публикуют изображения со своими детьми в соцсетях. Остальные не боятся выкладывать их фото и только четверть из них делают это с согласия ребёнка.

Выяснилось также, что более трети респондентов (35%) закрывают лица своих детей смайликами, картинками или стараются брать ракурс со спины. Делают они это из-за боязни, что фото попадёт к третьим лицам (46%), из-за того, что «ребёнок может попасть в опасность» (27%) и из-за различных суеверий (21%).

В опросе приняли участие 1010 пользователей Рунета: 53% женщин и 47% мужчин, из них 72% имеют детей.