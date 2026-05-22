22 мая 2026 в 11:23

Больше никаких холодных грядок: хитрый короб в теплице ускоряет созревание овощей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обычные грядки в теплице часто приносят больше хлопот, чем радости. Земля долго остается холодной, после полива сыреет, а растения начинают болеть. Именно поэтому многие дачники переходят на высокие грядки-короба, которые помогают получить урожай заметно раньше и упростить уход.

Главный плюс такой конструкции — быстрый прогрев почвы. Короб высотой около 40 см нагревается не только сверху, но и по бокам, поэтому огурцы, томаты и перцы трогаются в рост быстрее. Внутри грядку заполняют слоями: сначала кладут ветки и грубые остатки для дренажа, затем траву и органику, а сверху — перегной и плодородную землю.

Во время разложения органика выделяет тепло, и почва внутри остается теплой даже прохладной весной. Дополнительно помогает мульча из сена или соломы — она удерживает влагу и не дает корням перегреваться.

Для удобства грядки делают шириной до 80 см, чтобы легко доставать до центра. На дно обязательно кладут металлическую сетку от грызунов. Поливать лучше капельно — так вода поступает прямо к корням, а воздух в теплице остается сухим. В результате растения меньше болеют и дают стабильный урожай без постоянной перекопки.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
советы
грядки
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
