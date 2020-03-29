https://static.news.ru/photo/70fb564e-71c3-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Саратовское управление Роспотребнадзора проверило местные организации на предмет соблюдения временного запрета на работу в связи с распространением коронавируса. 163 организации были открыты, несмотря на новые требования.

Всего сотрудники ведомства проинспектировали 1277 предприятий. Среди них точки розничной торговли, питания и оказания бытовых услуг, говорится на сайте службы.

Бизнесменам вручены предостережения, большинство из них добровольно закрыли компании в ходе проверки. Роспотребнадзор пообещал продолжать мониторинг.

Местное правительство ввело в регионе режим повышенной готовности. С 28 марта должны быть закрыты бани, сауны, косметические салоны и магазины. Продолжать работу могут только организации общепита в формате доставки еды, аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который пренебрёг режимом самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.