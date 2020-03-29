https://static.news.ru/photo/9ead9662-719e-11ea-9fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил возбудить первое уголовное дело в отношении местного жителя, который не соблюдал режим самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом.

Самоизоляцию не соблюдал. Знал о том, что нарушал правила карантина. В результате этой халатности заразился ещё один человек. Это должен быть первый эпизод первого уголовного дела, — цитирует РИА Новости руководителя региона, выступившего на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что человек заразился коронавирусом в результате осмотра заболевшего, который не соблюдал режим самоизоляции и пошёл в медицинский центр.

В Крыму выявлены 15 случаев инфицирования COVID-19, в соседнем Севастополе — пять. Последний заболевший стал первым не завозным случаем.

Ранее NEWS.ru писал, что трое жителей Крыма, которые пренебрегли карантинным режимом и пытались выехать на Украину, были задержаны пограничниками. По словам главы погрануправления ФСБ по республике Сергея Станкевича, нарушители предписания властей будут изолированы.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.