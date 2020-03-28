https://static.news.ru/photo/e270237a-70ee-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое жителей Крыма, которые пренебрегли карантинным режимом и пытались выехать на Украину, были задержаны пограничниками.

По словам главы погрануправления ФСБ по республике Сергея Станкевича, нарушители предписания властей будут изолированы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал ужесточить меры в отношении лиц, не соблюдающих карантин, вплоть до ареста сроком на 15 суток, передают «Вести».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро. В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.