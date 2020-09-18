Более половины россиян считают устройство общества в стране несправедливым

https://static.news.ru/photo/ee6fae88-f9b1-11ea-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60% россиян полагают, что современное российское общество устроено несправедливо.

При этом 42% уверены, что в России общество устроено лучше, чем в странах Запада, а больше половины считают более справедливой жизнь в советское время, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как Вы считаете, современное российское общество в целом устроено справедливо или несправедливо? 61% — несправедливо, 24% — справедливо, 15 — затрудняюсь ответить, — приводит РИА Новости выдержку из опроса.

Отмечается, что доля недовольных в 2018 году составляла 65%.

Большая часть тех, кто не согласен с ситуацией в России, — это граждане 46–60 лет, в то же время молодёжь (до 30 лет) скорее отмечает положительные изменения.

Половина респондентов отметили, что лично с социальной несправедливостью они не сталкивались, 46% считают иначе. При этом чаще всего жители России жалуются на низкий уровень дохода, безработицу, сокращения. Свою зарплату считают несправедливой 28% россиян.

Опрос проводился среди 1 тыс. граждан России старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3%.

Ранее NEWS.ru писал о том, какие привычки коллег чаще всего раздражают жителей России.