Попова: более четверти россиян с коронавирусом — люди от 18 до 60 лет

https://static.news.ru/photo/075a32fa-7754-11ea-9ea1-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: instagram.com/26sta_v

В России около 80% пациентов с коронавирусом составляют лица, возраст которых — от 18 до 60 лет.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова. По её словам, именно среди инфицированных этой возрастной категории больше всего людей, вернувшихся недавно из-за границы.

Среди этой когорты людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границ, — рассказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Попова также сообщила, что 15% заразившихся — люди старше 60 лет. Дети составляют 5% от всех инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.