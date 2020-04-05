Попова: более четверти россиян с коронавирусом — люди от 18 до 60 лет

В России около 80% пациентов с коронавирусом составляют лица, возраст которых — от 18 до 60 лет.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова. По её словам, именно среди инфицированных этой возрастной категории больше всего людей, вернувшихся недавно из-за границы.
Среди этой когорты людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границ, —
рассказалаона в эфире телеканала «Россия-1».
Попова также сообщила, что 15% заразившихся — люди старше 60 лет. Дети составляют 5% от всех инфицированных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.
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