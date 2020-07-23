Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты

https://static.news.ru/photo/1257adde-ccc4-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что 43% россиян постоянно или время от времени не хватает денег до получения зарплаты. Результаты исследования были обнародованы 23 июля. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Отмечается, что каждый десятый россиянин всегда испытывает нехватку средств перед получкой. В свою очередь 33% опрошенных сталкиваются с подобными трудностями периодически.

Во ВЦИОМ подчеркнули, что 72% респондентов оценивают своё финансовое состояние как плохое или очень плохое. Согласно опросу, крайне редко испытывают нехватку денег до получения зарплаты 39% россиян, 17% работающих сограждан сообщили социологам, что никогда не сталкивались с такой проблемой, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты ВЦИОМ провели опрос, в ходе которого выяснилось, что половина граждан РФ частично или полностью недовольны своей жизнью.