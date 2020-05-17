Более 20% вузов в России отказались от проведения госэкзамена

https://static.news.ru/photo/b3d24f6c-981b-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России 23% высших учебных заведений в 2020 году отказались от проведения государственного экзамена и оставили для итоговой аттестации только защиту дипломов, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, вузы имеют право на принятие такого решения в соответствии с законом. Остальные 77% высших учебных заведений решили не отменять госэкзамены.

77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ, но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов, — заявил руководитель ведомства в эфире радио «Комсомольская правда».

Как ранее писал NEWS.ru, в Минобрнауки обещали, что при трудоустройстве не будет дискриминации выпускников вузов, оставшихся без госэкзаменов.