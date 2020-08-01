Более 170 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов

https://static.news.ru/photo/c8cb6dba-d3ce-11ea-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Больше 170 тысяч жителей Москвы с открытием международного авиасообщения не смогут отправиться за границу. Причиной этого стали финансовые долги граждан.

В связи с этим на них наложено ограничение на выезд за рубеж, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В общей сложности с начала года приставами Москвы было вынесено более 243 тысяч таких постановлений. Из них свыше 19,4 тысячи связаны с долгами по алиментам, свыше 17,2 тысячи человек просрочили платежи по налогам и сборам, больше 7,9 тысячи не спешат оплачивать административные штрафы, в том числе по линии ГИБДД, а более 7,9 тысячи постановлений выписаны из-за штрафных санкций по уголовным делам. Однако расплатились по счетам далеко не все.

В ФССП напомнили, что выезд за пределы страны — независимо от того, туристическая это поездка или деловая — ограничивают при наличии неоплаченной в срок задолженности в размере 30 тысяч рублей и более, а по алиментам и ряду других выплат — от 10 тысяч. В ведомстве рекомендовали гражданам заранее позаботиться о том, чтобы погасить все долги.

Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ФССП через «Банк данных исполнительных производств», а также через приложение «ФССП» для мобильных устройств.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Причём, в случае с Турцией снятие ограничений происходит в два этапа: с 1 августа дня можно улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 числа — в Анталью, Бодрум и Даламан. На данный момент за границу можно отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

При этом, как писал NEWS.ru, в министерстве иностранных дел заявили о принципиальной готовности восстановить авиасообщение с другими странами.